E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
17.00CHF
4.54CHF
36.39 %
11.11.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 06:47:17
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Der Versorger dürfte am 12. November einen fünfprozentigen Anstieg des operativen Quartalsergebnisses (Ebitda) sowie ein stabiles Nettoergebnis berichten, schrieb Ahmed Farman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Eon sei auf einem guten Weg zu den Jahreszielen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Hold
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.60%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
28.10.25