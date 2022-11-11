Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.00
CHF
4.54
CHF
36.39 %
11.11.2022
SWX
30.10.2025 06:47:17

EON SE Hold

E.ON
15.07 CHF 0.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Der Versorger dürfte am 12. November einen fünfprozentigen Anstieg des operativen Quartalsergebnisses (Ebitda) sowie ein stabiles Nettoergebnis berichten, schrieb Ahmed Farman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Eon sei auf einem guten Weg zu den Jahreszielen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Hold
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.26 € 		Abst. Kursziel*:
-1.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.60%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse