Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers habe willkommene Stabilität unter schwierigen Geschäftsbedingungen gezeigt, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Stuttgarter blieben sein bevorzugter Wert unter den Premium-Herstellern. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für die Gewinne und den Barmittelzufluss./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
57.07 €
Abst. Kursziel*:
8.64%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
57.58 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.68%
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
29.10.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
29.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
29.10.25