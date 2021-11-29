Mercedes-Benz Group 53.39 CHF -0.40% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers habe willkommene Stabilität unter schwierigen Geschäftsbedingungen gezeigt, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Stuttgarter blieben sein bevorzugter Wert unter den Premium-Herstellern. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für die Gewinne und den Barmittelzufluss./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



