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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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Adyen BV Parts Sociales-Anlage unter der Lupe 07.08.2026 10:02:29

EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adyen BV Parts Sociales-Aktien verlieren können.

Adyen B.V. Parts Sociales
882.31 CHF -0.65%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adyen BV Parts Sociales-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2’352.50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.425 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 396.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 933.20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60.33 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Adyen BV Parts Sociales zuletzt 29.90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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