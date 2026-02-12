Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
845.00CHF
-205.00CHF
-19.52 %
12:30:30
SWX
12.02.2026 11:45:05
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
853.64 CHF -19.55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der eingetrübte Umsatzausblick des Zahlungsdienstleisters könnte die Aktie belasten, schrieb Justin Forsythe am Donnerstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
2’000.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
933.90 €
Abst. Kursziel*:
114.16%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
939.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
112.99%
Analyst Name::
Justin Forsythe
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse