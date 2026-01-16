Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
1’292.40CHF
-9.76CHF
-0.75 %
13:54:57
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.01.2026 12:06:18
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1292.40 CHF -0.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Die Quartalszahlen großer US-Banken hätten wertvolle Daten zu Konsumententrends und Kreditkartennutzung geliefert, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese würden den Trend und seine positive Sicht auf Adyen nicht verändern./niw/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’850.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’384.80 €
|
Abst. Kursziel*:
33.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’386.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.40%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse