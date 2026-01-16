Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.01.2026

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1292.40 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Die Quartalszahlen großer US-Banken hätten wertvolle Daten zu Konsumententrends und Kreditkartennutzung geliefert, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese würden den Trend und seine positive Sicht auf Adyen nicht verändern./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’850.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’384.80 € 		Abst. Kursziel*:
33.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’386.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.40%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

