Adyen B.V. Parts Sociales 1345.94 CHF -1.35% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach der Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftritt des Finanzchefs habe zur Klarheit beigetragen, auf welche Weise die Unternehmensziele erreicht werden sollen, schrieb Justin Forsythe am Mittwochmorgen. Der strategische Rahmen für die kommenden Jahre solle nicht grundsätzlich geändert werden; der Zahlungsdienstleister wolle vielmehr jährliche Aktualisierungen vornehmen, abhängig von den Plaungen seiner Kunden./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.