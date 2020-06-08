Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach einem Analystenwechsel zwar von 250 auf 236 Euro gesenkt. Die neu verantwortliche Expertin Wendy Liu ist jedoch optimistisch für den Quartalsbericht Ende Oktober und drückte den Papieren am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar daher den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Fundamental stuft sie die Aktien weiter mit "Overweight" ein. Die Resultate des dritten Quartals dürften die Bewertung wieder antreiben, nachdem die Erwartungen im Zuge der Kursschwäche 2025 ausreichend zurechtgerückt worden seien. Auf dem aktuellen Niveau sieht sie ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
236.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
163.90 € 		Abst. Kursziel*:
43.99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
168.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.81%
Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

