|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach einem Analystenwechsel zwar von 250 auf 236 Euro gesenkt. Die neu verantwortliche Expertin Wendy Liu ist jedoch optimistisch für den Quartalsbericht Ende Oktober und drückte den Papieren am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar daher den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Fundamental stuft sie die Aktien weiter mit "Overweight" ein. Die Resultate des dritten Quartals dürften die Bewertung wieder antreiben, nachdem die Erwartungen im Zuge der Kursschwäche 2025 ausreichend zurechtgerückt worden seien. Auf dem aktuellen Niveau sieht sie ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Overweight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
236.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
163.90 €
|
Abst. Kursziel*:
43.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
168.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.81%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
02.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
02.09.25
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
02.09.25
|adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Verluste in Frankfurt: DAX mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
02.09.25