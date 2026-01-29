Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Aktie

128.70
CHF
-1.20
CHF
-0.92 %
29.01.2026
SWX
29.01.2026

adidas Outperform

adidas
135.27 CHF 0.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Aneesha Sherman attestierte dem Sportartikelkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie übertroffene Erwartungen und hob hervor, dass es nach drei Jahren Pause wieder Aktienrückkäufe gebe./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
270.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
150.55 € 		Abst. Kursziel*:
79.34%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
153.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76.01%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse