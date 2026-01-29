adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
128.70CHF
-1.20CHF
-0.92 %
29.01.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 23:01:02
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Aneesha Sherman attestierte dem Sportartikelkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie übertroffene Erwartungen und hob hervor, dass es nach drei Jahren Pause wieder Aktienrückkäufe gebe./tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
270.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
150.55 €
|
Abst. Kursziel*:
79.34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
153.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.01%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
29.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 24.470 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht (Dow Jones)
|
29.01.26
|Adidas gibt überraschend Rekordumsatz bekannt (Spiegel Online)
|
29.01.26
|Adidas gibt Rekordumsatz bekannt (AWP)
|
29.01.26
|Adidas mit mehr Gewinn als erwartet - Aktienrückkauf (AWP)
|
29.01.26