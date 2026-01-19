adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
153.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.02%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
152.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.30%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.01.26
|adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
20.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|140.35
|1.56%
