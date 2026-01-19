Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

140.65
CHF
2.45
CHF
1.77 %
11:18:41
SWX
21.01.2026 09:02:40

adidas Outperform

adidas
141.44 CHF 1.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

