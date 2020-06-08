Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Aktie

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
22.10.2025 07:42:04

adidas Outperform

adidas
179.13 CHF 2.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Erhöhung der Jahresziele mit einem Kursziel von 265 Euro auf Outperform belassen. Die Margen des dritten Quartals seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman am Dienstagabend nach den Zahlen./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
265.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
195.20 € 		Abst. Kursziel*:
35.76%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
191.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.60%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse