adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
280.30CHF
94.60CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
22.10.2025 07:42:04
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Erhöhung der Jahresziele mit einem Kursziel von 265 Euro auf Outperform belassen. Die Margen des dritten Quartals seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman am Dienstagabend nach den Zahlen./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
265.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
195.20 €
|
Abst. Kursziel*:
35.76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
191.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.60%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
