Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Erhöhung der Jahresziele mit einem Kursziel von 265 Euro auf Outperform belassen. Die Margen des dritten Quartals seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman am Dienstagabend nach den Zahlen./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC





