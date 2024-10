NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 207 Euro belassen. Der Sportmodehersteller habe erneut die Ziele höher gesteckt, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die fortwährend starke Nachfrage nach Lifestyle-Produkten habe die Profitabilität angetrieben./bek/ck;