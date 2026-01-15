adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
149.95CHF
3.80CHF
2.60 %
11:31:12
SWX
15.01.2026 10:24:09
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas bei einem Kursziel auf 256 Euro auf "Buy" belassen. "Ein Superstar werde geschaffen" - so betitelte Robert Krankowski am Donnerstag seine aktuelle Analyse. Der vorsichtige Ausblick des Sportmodekonzerns dürfte kaum die unveränderte Stärke der Marke Adidas reflektieren. Das Geschäft mit den Superstar-Sneakern dürfte sich noch beschleunigen und einer der kommenden Wachstumstreiber für den Konzern werden./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
256.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
162.20 €
|
Abst. Kursziel*:
57.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
162.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.25%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
10:02
|DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
14.01.26
|adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|10:24
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149.85
|2.53%
