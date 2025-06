FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Adidas und auch Puma böten attraktive Möglichkeiten, sowohl mittel- als auch langfristig auf das strukturelle Wachstum des Sportartikelsektors zu setzen, schrieb Adam Cochrane am Dienstag in einem Branchenkommentar. Die Volatilität der Zölle habe zwar die Stimmung der Anleger in diesem Sektor gedämpft. Da sich das Verbrauchervertrauen jedoch erhole und die Handelsverhandlungen Fortschritte machten, dürfte die europäische Sportartikelbranche allmählich wieder an Wert gewinnen. Bei Adidas verwies der Experte auf das starke Wachstum, die operative Leistungsfähigkeit und gute Auftragsbestände./la/gl;