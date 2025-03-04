Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5

75.46
CHF
-6.87
CHF
-8.35 %
04.03.2025
BRXC
14.08.2025 10:32:35

adesso SE Hold

adesso
75.46 CHF -8.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe gut abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Experte hob das starke Umsatzwachstum und die verbesserte Profitabilität hervor./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adesso SE Hold
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
72.00 € 		Abst. Kursziel*:
31.94%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.72%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

