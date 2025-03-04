adesso 75.46 CHF -8.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe gut abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Experte hob das starke Umsatzwachstum und die verbesserte Profitabilität hervor./rob/la/mis;

