adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5

75.46
CHF
-6.87
CHF
-8.35 %
04.03.2025
BRXC
14.08.2025 11:27:12

adesso SE Buy

adesso
75.46 CHF -8.35%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch habe sich die Profitabilität verbessert./rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adesso SE Buy
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
160.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72.00 € 		Abst. Kursziel*:
122.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86.70%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

