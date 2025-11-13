Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’821 0.2%  SPI 17’653 0.2%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’297 -0.3%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’801 0.2%  Gold 4’231 0.8%  Bitcoin 81’990 1.2%  Dollar 0.7954 -0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Siemens-Aktie mit Plus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
Hold von Deutsche Bank AG für Siemens-Aktie
BioNTech-Aktie in Rot: Pfizer verkauft wohl gesamte Beteiligung
Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu
Delivery Hero-Aktie steigt: Weiteres Quartal mit steigenden Erlösen
Suche...

adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5

86.11
CHF
-1.41
CHF
-1.61 %
11:38:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 10:14:32

adesso SE Buy

adesso
86.10 CHF -1.61%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 160 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe solide abgeschnitten und sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, schreib Marc-Rene Tonn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Das niedrigere Ziel reflektiere die etwas vorsichtigeren Umsatz- und Gewinnschätzungen des Analysehauses. Damit trug der Experte dem weiterhin schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfeld und den weniger dynamischen Wachstumsaussichten für den öffentlichen Sektor Rechnung./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adesso SE Buy
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92.50 € 		Abst. Kursziel*:
62.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.77%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adesso SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?