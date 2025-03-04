Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2025
10.09.2025 13:33:59

adesso SE Buy

adesso
75.46 CHF -8.35%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Die Adesso-Aktie bleibe einer der Favoriten./bek/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adesso SE Buy
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
137.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92.90 € 		Abst. Kursziel*:
47.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
96.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.71%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:33 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
15.08.25 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 adesso Buy Warburg Research
14.08.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
adesso SE 75.46 -8.35% adesso SE