adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
75.46CHF
-6.87CHF
-8.35 %
04.03.2025
BRXC
10.09.2025 13:33:59
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Die Adesso-Aktie bleibe einer der Favoriten./bek/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
09.09.25
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten
|
09.09.25
Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags
|
08.09.25
Zuversicht in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain
|
01.09.25
SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
|
31.08.25
Analysten sehen für adesso SE-Aktie Luft nach oben
|
29.08.25
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
|
29.08.25
Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag
|
29.08.25
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagmittag mit Abgaben
13:33
adesso Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25
adesso Hold
Jefferies & Company Inc.
15.08.25
adesso Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25
adesso Buy
Warburg Research
14.08.25
adesso Hold
Jefferies & Company Inc.
adesso SE
75.46
-8.35%
13:24
|
Warburg Research
Energiekontor Buy
13:23
|
Bernstein Research
Unilever Outperform
13:19
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
13:17
|
Deutsche Bank AG
Inditex Hold
13:16
|
UBS AG
Inditex Neutral
13:16
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
13:14
|
Bernstein Research
Continental Underperform