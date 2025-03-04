|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adesso SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adesso SE Hold
|
Unternehmen:
adesso SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
83.10 €
|
Abst. Kursziel*:
14.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.76%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adesso SE
|
20.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.25
|EQS-DD: adesso SE: Christoph Junge, buy (EQS Group)
|
20.08.25
|EQS-DD: adesso SE: Christoph Junge, Kauf (EQS Group)
|
19.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
15.08.25