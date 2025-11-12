Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9255 0.1%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’217 0.5%  Bitcoin 82’953 2.4%  Dollar 0.7980 0.0%  Öl 62.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Geberit3017040Kühne + Nagel International2523886
Top News
Goldpreis: Dank Shutdown-Ende deutlich gestiegen
Firefly-Aktie hebt ab: Anleger feiern Firefly Aerospace - Umsatz legt deutlich zu
pbb-Aktie: Deutsche Pfandbriefbank rechnet 2025 mit Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro
Fraport-Aktie: Oktober mit mehr Fluggästen dank Herbstferien
RENK-Aktie: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
Suche...

adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5

87.51
CHF
1.31
CHF
1.52 %
12.11.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 07:05:15

adesso SE Buy

adesso
87.51 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein solides Quartal hinter sich und sei günstig bewertet, schrieb Wolfgang Specht in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adesso SE Buy
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
137.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94.80 € 		Abst. Kursziel*:
44.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.21%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adesso SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten