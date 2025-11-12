adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
87.51CHF
1.31CHF
1.52 %
12.11.2025
13.11.2025 07:05:15
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein solides Quartal hinter sich und sei günstig bewertet, schrieb Wolfgang Specht in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adesso SE Buy
|
Unternehmen:
adesso SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.80 €
|
Abst. Kursziel*:
44.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
95.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.21%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
