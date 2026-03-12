Swiss Life-Aktie: Stabiles Wachstum ermöglicht höhere Ausschüttung

Während sich der Versicherungsbereich mit als stabiler Anker erwies, verdiente der Finanzkonzern im Gebührengeschäft weniger Geld. Die Dividende wird ein weiteres Mal erhöht.

Der bereinigte Betriebsgewinn der Swiss Life rückte im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 1,83 Milliarden Franken vor, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet stieg das operative Ergebnis um 3 Prozent.

Der Reingewinn verharrte bei 1,26 Milliarden Franken. Derweil bleibt die Gruppe gemessen an der Kapitalquote (SST) von rund 210 Prozent solide kapitalisiert.

Vor diesem Hintergrund schlägt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären eine weitere Dividendenerhöhung vor. Je Aktie sollen 36,50 Franken ausbezahlt werden nach 35 Franken im letzten Jahr.

Mit den ausgewiesenen Zahlen und dem Dividendenvorschlag hat Swiss Life die Vorgaben der Analysten erreicht. Diese hatten im Vorfeld im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Betriebsgewinn von 1,82 Milliarden Franken, einem Gewinn von 1,25 Milliarden und einer Dividende von knapp 37 Franken gerechnet.

Im "Swiss Life 2027"-Programm hat sich der Konzern die weitere Steigerung der Gewinnqualität und Gewinnwachstum auf die Fahne geschrieben. Bis 2027 will Swiss Life das Fee-Ergebnis auf über 1 Milliarde Franken ausweiten und die Eigenkapitalrendite in den Bereich von 17 bis 19 Prozent führen. Im Jahr 2025 hat eine Rendite von 17,2 Prozent resultiert.

Swiss Life steigert Neugelder im Drittkundengeschäft stark

Die Swiss Life hat im vergangenen Jahr in der Vermögensverwaltung für Drittkunden wie beispielsweise Pensionskassen grosse Summen an Neugeldern dazugewonnen. Das Ergebnis im gesamten Gebührengeschäft ging allerdings leicht zurück.

17,7 Milliarden Franken flossen der Swiss Life im Drittkundengeschäft der Vermögensverwaltung (TPAM) als Neugelder zu. Das war gegenüber dem Vorjahr beinahe eine Verdopplung. Vor diesem Hintergrund kletterten die verwalteten TPAM-Vermögen um 17 Prozent auf 146 Milliarden.

Der Gruppe gelang es, während des Jahres dank des Einstiegs ins Geschäft mit Index-Produkten Neugelder in Milliardenhöhe anzuziehen. Swiss-Life-CEO Matthias Aellig hatte zuletzt im Herbst Neugelder im "hohen 10-Milliarden-Bereich" in Aussicht gestellt. Das Geld wird künftig zu höheren Gebühreneinnahmen führen.

Das Fee-Geschäft baut Swiss Life seit Jahren aus. Bis 2027 sollen Finanzberatungen, die Vermögensverwaltung und der Verkauf von Vorsorgeprodukten über eine Milliarde Franken zum Gruppenergebnis beisteuern. Im Jahr 2025 sank das Fee-Ergebnis allerdings leicht um 2 Prozent auf 858 Millionen Franken, auch wegen tieferer Einnahmen aus Immobilienprojekten.

Insgesamt sieht Aellig den Konzern mit den im Programm "Swiss Life 2027" gesetzten Zielen im ersten Jahr gut auf Kurs. Die Eigenkapitalrendite steht mit 17,2 Prozent bereits im angepeilten Zielband von 17 bis 19 Prozent, und mit einem Cash-Transfer von 1,22 Milliarden Franken (Ziel kumuliert 3,6-3,8 Milliarden) liegt die Gruppe ebenfalls im Soll.

