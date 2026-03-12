Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’959 -0.8%  SPI 17’959 -0.9%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’640 -1.4%  Euro 0.9026 0.0%  EStoxx50 5’795 -0.7%  Gold 5’169 0.2%  Bitcoin 54’254 -1.2%  Dollar 0.7817 0.1%  Öl 98.3 5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Lufthansa667979Roche1203204UBS24476758Sika41879292ABB1222171Lockheed Martin351011Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie: Stabiles Wachstum ermöglicht höhere Ausschüttung
KI-Chip-Wettrennen: So sieht ein UBS-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD
Lufthansa-Aktie: Pilotenstreik für zwei Tage gestartet
INTERROLL-Aktie: Erneuter Gewinnrückgang belastet die Bilanz
BMW-Aktie in Rot: Gewinn sackt ab - Ausblick bleibt zurückhaltend
Suche...
Dividende 12.03.2026 07:47:36

Swiss Life-Aktie: Stabiles Wachstum ermöglicht höhere Ausschüttung

Swiss Life-Aktie: Stabiles Wachstum ermöglicht höhere Ausschüttung

Die Swiss Life hat das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2025 gesteigert.

Während sich der Versicherungsbereich mit als stabiler Anker erwies, verdiente der Finanzkonzern im Gebührengeschäft weniger Geld. Die Dividende wird ein weiteres Mal erhöht.

Der bereinigte Betriebsgewinn der Swiss Life rückte im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 1,83 Milliarden Franken vor, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet stieg das operative Ergebnis um 3 Prozent.

Der Reingewinn verharrte bei 1,26 Milliarden Franken. Derweil bleibt die Gruppe gemessen an der Kapitalquote (SST) von rund 210 Prozent solide kapitalisiert.

Vor diesem Hintergrund schlägt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären eine weitere Dividendenerhöhung vor. Je Aktie sollen 36,50 Franken ausbezahlt werden nach 35 Franken im letzten Jahr.

Mit den ausgewiesenen Zahlen und dem Dividendenvorschlag hat Swiss Life die Vorgaben der Analysten erreicht. Diese hatten im Vorfeld im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Betriebsgewinn von 1,82 Milliarden Franken, einem Gewinn von 1,25 Milliarden und einer Dividende von knapp 37 Franken gerechnet.

Im "Swiss Life 2027"-Programm hat sich der Konzern die weitere Steigerung der Gewinnqualität und Gewinnwachstum auf die Fahne geschrieben. Bis 2027 will Swiss Life das Fee-Ergebnis auf über 1 Milliarde Franken ausweiten und die Eigenkapitalrendite in den Bereich von 17 bis 19 Prozent führen. Im Jahr 2025 hat eine Rendite von 17,2 Prozent resultiert.

Swiss Life steigert Neugelder im Drittkundengeschäft stark

Die Swiss Life hat im vergangenen Jahr in der Vermögensverwaltung für Drittkunden wie beispielsweise Pensionskassen grosse Summen an Neugeldern dazugewonnen. Das Ergebnis im gesamten Gebührengeschäft ging allerdings leicht zurück.

17,7 Milliarden Franken flossen der Swiss Life im Drittkundengeschäft der Vermögensverwaltung (TPAM) als Neugelder zu. Das war gegenüber dem Vorjahr beinahe eine Verdopplung. Vor diesem Hintergrund kletterten die verwalteten TPAM-Vermögen um 17 Prozent auf 146 Milliarden.

Der Gruppe gelang es, während des Jahres dank des Einstiegs ins Geschäft mit Index-Produkten Neugelder in Milliardenhöhe anzuziehen. Swiss-Life-CEO Matthias Aellig hatte zuletzt im Herbst Neugelder im "hohen 10-Milliarden-Bereich" in Aussicht gestellt. Das Geld wird künftig zu höheren Gebühreneinnahmen führen.

Das Fee-Geschäft baut Swiss Life seit Jahren aus. Bis 2027 sollen Finanzberatungen, die Vermögensverwaltung und der Verkauf von Vorsorgeprodukten über eine Milliarde Franken zum Gruppenergebnis beisteuern. Im Jahr 2025 sank das Fee-Ergebnis allerdings leicht um 2 Prozent auf 858 Millionen Franken, auch wegen tieferer Einnahmen aus Immobilienprojekten.

Insgesamt sieht Aellig den Konzern mit den im Programm "Swiss Life 2027" gesetzten Zielen im ersten Jahr gut auf Kurs. Die Eigenkapitalrendite steht mit 17,2 Prozent bereits im angepeilten Zielband von 17 bis 19 Prozent, und mit einem Cash-Transfer von 1,22 Milliarden Franken (Ziel kumuliert 3,6-3,8 Milliarden) liegt die Gruppe ebenfalls im Soll.

mk/tp

Zürich (awp)

Weitere Links:

Swiss Life-Aktie freundlich: Erneuter VR-Abgang im Blick

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11.03.26 Wie lange wird der Konflikt dauern?
11.03.26 SMI mit verhaltener Erholung
11.03.26 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
11.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
11.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Re-Break knapp verpasst
10.03.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Swiss Market® Index, DAX®, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’499.17 19.50 BMKSEU
Short 13’786.93 13.61 SRPB6U
Short 14’296.14 8.86 B5HSYU
SMI-Kurs: 12’958.59 11.03.2026 17:30:50
Long 12’413.12 19.50 SYUBYU
Long 12’146.14 13.90 SZEBLU
Long 11’608.39 8.89 BBWS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Anleger setzen Rheinmetall am Mittwochnachmittag unter Druck
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Eskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schliessen tiefrot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall-Aktie steigt: Kauf der Lürssen-Marinetochter abgeschlossen - auch TKMS, HENSOLDT und RENK im Blick
Barclays Capital gibt Rheinmetall-Aktie Overweight
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Beiersdorf-Aktie fällt zweistellig: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026
Iran-Krieg sorgt für hohe Nervosität am Aktienmarkt - Gold gesucht
Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Donnerstag mit Verlusten.