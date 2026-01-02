Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dezember 2025: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zu halten

So haben Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

ABB
59.26 CHF 0.25%
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde im Dezember 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ABB (Asea Brown Boveri) ein Kursziel von 57,00 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 2,22 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 59,22 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.57,00 CHF-3,7518.12.2025
RBC Capital Markets54,00 CHF-8,8117.12.2025
JP Morgan Chase & Co.60,00 CHF1,3204.12.2025

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com