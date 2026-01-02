ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Unter der Lupe
|
02.01.2026 14:01:00
Dezember 2025: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zu halten
So haben Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde im Dezember 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für ABB (Asea Brown Boveri) ein Kursziel von 57,00 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 2,22 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 59,22 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|57,00 CHF
|-3,75
|18.12.2025
|RBC Capital Markets
|54,00 CHF
|-8,81
|17.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 CHF
|1,32
|04.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
14:01
|Dezember 2025: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zu halten (finanzen.net)
|
30.12.25
|Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
30.12.25