Dezember 2025: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zu halten

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde im Dezember 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ABB (Asea Brown Boveri) ein Kursziel von 57,00 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 2,22 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 59,22 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 57,00 CHF -3,75 18.12.2025 RBC Capital Markets 54,00 CHF -8,81 17.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 60,00 CHF 1,32 04.12.2025

Redaktion finanzen.ch