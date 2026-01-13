ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 54 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es in diesem Jahr im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/jkr;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
55.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
60.62 CHF
Abst. Kursziel*:
-9.27%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
60.50 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-9.08%
Analyst Name::
Mark Fielding
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
13:49
|ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral (finanzen.ch)
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri) (finanzen.ch)
12.01.26
|Aufschläge in Zürich: SMI letztendlich freundlich (finanzen.ch)
12.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
12.01.26
|ABB-Aktie höher: Auftrag für Elektroantriebe für Fähren in Kanada erhalten (AWP)
12.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
12.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|13:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:55
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60.60
|-0.07%
