NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Den Anfang in der Berichtssaison zu machen in einer für den Aktienmarkt schlechten Woche sei kein guter Zeitpunkt gewesen für ein durchwachsenes Zahlenwerk. Allerdings sehe er die Kennziffern des Technologiekonzerns auch nicht als durchwachsen genug an, um den deutlichen Kursrutsch zu rechtfertigen. Das schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;