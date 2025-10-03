ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 58,76 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'521 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 59,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 58,88 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 611'712 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,10 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,25 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,53 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.30 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.47 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen. Am 15.10.2026 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,62 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) legt Quartalsergebnis vor

Experten sehen bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weniger Potenzial

Barclays Capital: Underweight für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie