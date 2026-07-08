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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" belassen. Die anstehende Reform des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ab 2027 sei bedeutend für Unternehmen im Bereich Windkraft, Hochleistungskabel und Energienetze, schrieb Akash Gupta am Dienstag. In den verbleibenden Windkraftauktionen bis Ende 2026 dürfte hoher Konkurrenzdruck herrschen, da sich die Unternehmen die wohlbekannten Förderungen sichern wollten und die Ungewissheit des neuen EEG-Gesetzes scheuten./ag/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.