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Verschuldung reduziert 29.07.2026 07:59:00

BASF startet neues Aktienrückkaufprogramm und baut Schulden ab - Aktie im Blick

BASF startet neues Aktienrückkaufprogramm und baut Schulden ab - Aktie im Blick

BASF setzt seinen Konzernumbau mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm und einem beschleunigten Schuldenabbau fort.

BASF
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Der Chemiekonzern BASF hat am Mittwoch ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Es ist Teil der bereits im September 2024 vorgestellten Programme mit einem Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro. Mit ihnen flankiert das Unternehmen die bis 2028 reduzierten Dividenden.

Bis Juni hat BASF bereits eigene Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft. Das neue Programm soll im August starten und bis Ende April nächsten Jahres laufen.

Zudem kündigte BASF einen deutlichen Abbau der Nettoverschuldung an. Dafür will der Konzern die Fälligkeiten ausstehender Anleihen nutzen. Im laufenden dritten Quartal sollen Anleihen und Darlehen im Volumen von 1,6 Milliarden Euro zurückgezahlt werden.

BASF beschleunigt Stellenabbau in Ludwigshafen

BASF treibt die Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit am grössten Verbundstandort Ludwigshafen weiter voran. Im Mai sank die Zahl der Vollzeitstellen dort erstmals seit 1954 auf unter 30.000. "Wir haben das Tempo noch einmal erhöht, um unsere Organisation schlanker und effizienter aufzustellen", sagte Vorstandschef Markus Kamieth.

Im ersten Halbjahr wurden mehr Stellen abgebaut als in den beiden Vorjahren zusammen. Weltweit verringerte sich die Mitarbeiterzahl seit Januar 2024 um rund 7.000. Verkäufe von Unternehmensteilen sowie der Personalaufbau am neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang sind dabei allerdings nicht berücksichtigt.

Auch bei der Anlagenrestrukturierung sieht sich BASF in Ludwigshafen auf Kurs. Der Anteil hoch wettbewerbsfähiger Produktionseinheiten am Standort stieg nach Unternehmensangaben von 78 auf 88 Prozent.

Prognose angehoben - Quartal über Erwartungen

BASF hatte bereits zur Monatsmitte vorläufige Kennzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und dabei trotz eines erwarteten höheren Ölpreisniveaus sowie einer voraussichtlich schwächeren globalen Chemieproduktion die Ergebniserwartungen für 2026 angehoben. Das Unternehmen profitierte zuletzt von einer höheren Anlagenauslastung infolge von Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.

Gleichzeitig verwies BASF auf die Unsicherheit für die Weltwirtschaft. Der weitere Konjunkturverlauf hänge wesentlich vom Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ab. Eine anhaltende Schliessung der Strasse von Hormus würde die Weltwirtschaft deutlich belasten, während eine schnelle und verlässliche Einigung für Rückenwind sorgen könnte.

Im zweiten Quartal übertraf BASF insgesamt die Markterwartungen. Das operative Ergebnis in den Segmenten Chemie und Surface Technologies blieb jedoch jeweils hinter den Konsensschätzungen zurück.

DOW JONES

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