Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 3’987 -0.8%  Bitcoin 48’150 -0.9%  Dollar 0.8098 0.3%  Öl 72.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie im Plus: Was den Anteilsschein derzeit stützt und was belastet
Rückschlag beim Ölpreis nimmt EZB-Währungshütern die Eile
Addex-Aktie: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu
Cembra-Aktie: Neuer Standort in Lausanne zur Stärkung der Westschweiz
R&S-Aktie: Verwaltungsrätin Beatrix Natter tritt per sofort zurück
Suche...
Plus500 Depot

AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

67.97
CHF
-0.75
CHF
-1.08 %
29.06.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.06.2026 06:40:40

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

AB InBev
67.97 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Montag vor dem Halbjahresbericht des Brauereikonzerns Ende Juli noch einmal an. Sie rechnet mit einem geringfügig geringeren Umsatzwachstum im zweiten Quartals als zum Jahresauftakt, aber "Konstanz gewinnt das Turnier"./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 23:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
79.88 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73.70 € 		Abst. Kursziel*:
8.39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.41%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten