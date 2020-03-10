NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonterns dürften im dritten Quartal schwach gewesen sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober. Sie rechnet allerdings mit einem weiteren, drei Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm./ag/jha/;