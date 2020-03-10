AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
45.13CHF
-36.54CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2025 09:15:36
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonterns dürften im dritten Quartal schwach gewesen sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober. Sie rechnet allerdings mit einem weiteren, drei Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50.32 €
|
Abst. Kursziel*:
49.05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.99%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse