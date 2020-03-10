Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

45.13
CHF
-36.54
CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
30.09.2025 09:15:36

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

AB InBev
47.49 CHF 0.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonterns dürften im dritten Quartal schwach gewesen sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober. Sie rechnet allerdings mit einem weiteren, drei Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50.32 € 		Abst. Kursziel*:
49.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
50.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.99%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

