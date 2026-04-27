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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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27.04.2026 11:35:49

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den USA stehe der Braukonzern nun endlich vor nachhaltigem Wachstum, schrieb Sanjeet Aujla am Montag./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62.22 € 		Abst. Kursziel*:
25.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.24%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
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