Zusammenbruch bei Bitcoin voraus? Laut Experte wäre der nächste Halt bei 6'000 US-Dollar

• Bitcoin zeigt sich volatil• Experte glaubt, dass der Coin auf 6'000 US-Dollar fallen könnte• Signale aus China beeinflussen Preis

Eine Eigenschaft haben so gut wie alle Kryptowährungen gemein: Sie sind extrem volatil. Auch die beliebteste Kryptowährung Bitcoin hat in diesem Jahr eine echte Berg- und Talfahrt hingelegt. Zum Jahresstart lag der Bitcoin-Preis noch bei unter 4'000 US-Dollar, zwischenzeitlich stieg der Coin im Juni auf knappe 13'000 US-Dollar an. Davon ist der Bitcoin momentan aber weit entfernt: Mit einem derzeitigen Preis von 7'300 US-Dollar liegt er wieder deutlich im vier- statt im fünfstelligen Bereich. Ein Experte glaubt, dass die Kryptowährung bald auf 6'000 US-Dollar fallen könnte.

Joe DiPasquale, CEO der Krypto-Firma BitBull Capital, erklärte in einem Blogbeitrag vergangene Woche, dass der Bitcoin sobald er unter die 7'500-Punkte-Linie falle, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Preis von 6'000 US-Dollar pro Coin zuschlittere. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der Bitcoin-Preis noch über der Marke, nun ist er mit knappen 7'300 US-Dollar deutlich darunter gerutscht.

"Wenn der jetzige Stand von 7'500 US-Dollar endgültig durchbrochen wird, wird der nächste Halt bei 6'000 US-Dollar liegen. Das maximale Aufwärtspotenzial ist währenddessen auf 9'500 US-Dollar limitiert", schreibt der Kryptowährungs-Experte.

DiPasquale sieht ein Abstürzen des Bitcoin-Preises als wahrscheinlicher an als einen Anstieg der Coins. "Ein Zusammenbruch ist wahrscheinlicher als ein Bruch nach oben, vor allem wegen der geringen Volumina, immer wiederkehrenden neuen Tiefständen und einer schlechten Stimmung."

