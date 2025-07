UBS-Aktie zieht an: Quartalsgewinn mehr als verdoppelt

Sie hat damit auch die Erwartungen von Analysten übertroffen. Bei der Integration der vor über zwei Jahren übernommenen Credit Suisse macht die Grossbank zudem weitere Fortschritte.

Mit einem Konzerngewinn von 2,40 Milliarden US-Dollar in den Monaten von April bis Juni 2025 hat die UBS unter dem Strich mehr als doppelt so viel eingenommen wie in der gleichen Vorjahresperiode. Vor Steuern verdiente sie 2,19 Milliarden und damit knapp die Hälfe mehr, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Um verschiedene Posten bereinigt blieb ein Vorsteuergewinn von 2,68 Milliarden (+30%). Mit diesen Zahlen hat die grösste Schweizer Bank die Markterwartungen übertroffen.

Die Erträge der Bank stiegen indes um 2,0 Prozent auf 12,11 Milliarden Dollar an, während der Aufwand mit 9,76 Milliarden um 6,0 Prozent zurückging. Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis lag damit bei 80,5 Prozent, auf bereinigter Basis war der Wert mit 75,4 Prozent etwas besser.

Vorwärts geht es mit der Integration der Credit Suisse. Diese sei "weiter auf Kurs", schreibt die Bank dazu. Sie spricht gar von "ausgezeichneten Fortschritten" bei der Überführung von Kundenkonten der früheren CS in der Schweiz.

Optimistisch für Ziele 2025 und 2026

Im Kerngeschäft - in der globalen Vermögensverwaltung - konnte die Grossbank weitere Kundengelder akquirieren. Der Nettoneugeldzufluss belief sich in dem Bereich auf 23 Milliarden Dollar. Damit verwaltete die UBS per Mitte Jahr über alle Bereiche der Gruppe hinweg Vermögen in der Höhe von 6618 Milliarden nach 6153 Milliarden Ende März.

UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich zufrieden. "Trotz eines von aussergewöhnlicher Volatilität geprägten Quartalsbeginns konnten wir unsere stabile Entwicklung fortsetzen", sagte er laut Mitteilung. Die UBS habe eine "in jedem Umfeld solide und widerstandsfähige Bilanz aufrechterhalten" und habe gleichzeitig ihre "Pläne zur Kapitalrückführung umgesetzt".

Mit Blick in die Zukunft gibt sich die UBS wie gewohnt eher zurückhaltend: Zu Beginn des dritten Quartals habe sich der Markt für Risikoanlagen stark entwickelt, heisst es. Und die Investorenstimmung bleibe mehrheitlich konstruktiv, wenn auch gedämpft durch anhaltende makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten. Man sei aber zuversichtlich, die Finanzziele für 2025 und 2026 zu erreichen.

UBS treibt Integration weiter voran und senkt Kosten

Die UBS ist mit der Integration der Credit Suisse im zweiten Quartal weiter vorangekommen. So hat die Grossbank bisher rund ein Drittel der CS-Kundenkonten auf die UBS-Plattform überführt worden. Zudem hat sie die Kosten im Berichtszeitraum weiter gesenkt.

Die Bank habe die Migration der ausserhalb der Schweiz gebuchten Konten von Credit-Suisse-Kunden sowie eine erste Welle der Migrationen in der Schweiz abgeschlossen, teilte die UBS am Mittwoch anlässlich der Publikation ihrer Ergebnisse im zweiten Quartal mit. Sie sei damit weiterhin "auf gutem Weg", die Überführung der Schweizer Buchungszentren bis Ende des ersten Quartals 2026 abzuschliessen.

Erhebliche Fortschritte habe sie zudem bei der Vereinfachung ihrer Rechtsstruktur in den USA und in Europa verzeichnet, schreibt sie weiter.

Weitere Einsparungen von 0,7 Milliarden

Im Rahmen ihres Kostensenkungsprogramms konnte die UBS im zweiten Quartal zudem zusätzliche Einsparungen von brutto 0,7 Milliarden Dollar erreichen. So habe sie ihre Kostenbasis bei ihrer Abwicklungseinheit Non-Core and Legacy (NCL) weiter reduziert und gleichzeitig auch in ihren Kerngeschäften Kostensynergien realisiert.

Damit habe die UBS nun insgesamt Einsparungen von 9,1 Milliarden US-Dollar erzielt, was 70 Prozent ihres Plans entspreche. Sie sehe sich damit auf gutem Weg, bis Ende 2026 konzernweit annualisierte Kosteneinsparungen von brutto rund 13 Milliarden US-Dollar zu erzielen.

Die Anzahl der UBS-Mitarbeitenden (Vollzeitstellen) lag Ende Juni 2025 bei 105'132 Personen gegenüber 106'789 Personen per Ende März.

NCL-Geschäfte abgewickelt

Die Abwicklungseinheit der UBS ist im Berichtsquartal aus weiteren Geschäften ausgestiegen. Damit reduzierten sich die risikogewichteten Aktiven (RWA) in der NCL um weitere 1,5 Milliarden auf noch 32,7 Milliarden Dollar.

Inzwischen seien damit bereits 83 Prozent der ursprünglich vorhandenen Bücher der Abwicklungseinheit geschlossen, schreibt die UBS. Bis Ende 2026 will die UBS über 95 Prozent der Bücher der NCL schliessen und die RWA in der Einheit auf unter 22 Milliarden Franken senken.

UBS hält an Plänen für Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr fest

Die UBS hält an ihren Plänen für milliardenschwere Aktienrückkäufe im laufenden Jahr fest. Sie bekräftigt ihre Absicht, im zweiten Halbjahr eigene Aktien im Wert von 2 Milliarden Dollar zurückkaufen. Zudem sieht die Grossbank eine Erhöhung der Dividende im zweistelligen Prozentbereich vor.

Im zweiten Quartal hat die UBS weitere Aktienrückkäufe in Höhe von 0,5 Milliarden Dollar abgeschlossen, wie sie am Mittwoch anlässlich der Publikation der Quartalszahlen mitteilte. Im gesamten ersten Halbjahr hat sie damit - wie geplant - eigene Aktien von 1 Milliarde Dollar zurückgekauft.

Kernkapitalquote über Ziel

Die Planung für die Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr blieben allerdings davon abhängig, dass die UBS ihre angestrebte harte Kernkapitalquote (CET1) von rund 14 Prozent aufrechterhalten und ihre Finanzziele erreichen könne, heisst es.

Per Ende Juni hatte die Grossbank eine Kernkapitalquote (CET1) von 14,4 Prozent sowie eine ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio CET1) von 4,4 Prozent ausgewiesen. Damit blieb sie über ihren Zielen von rund 14 Prozent respektive 4,0 Prozent.

Ihre Kapitalrückführungsziele für das Jahr 2026 will die UBS zusammen mit ihren Finanzergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt geben, wie es weiter heisst.

Verschärfungen drohen

Der UBS drohen mit den vom Bundesrat im Juni vorgeschlagenen Verschärfungen der Regulierung für systemrelevante Banken deutlich höhere Anforderungen an das Eigenkapital als bisher. So schlägt der Bundesrat insbesondere eine vollständige Unterlegung der ausländischen Tochtergesellschaften mit Eigenkapital vor.

Allerdings hat die Bank wohl noch einige Jahre Zeit, bis die neue Regulierung in Kraft tritt. So dürfte das entsprechende Gesetz - auch bei speditiver Behandlung durch das Parlament - wohl nicht vor 2028 gelten. Danach soll die UBS zudem eine Übergangsfrist von "mindestens 6 bis 8 Jahren" erhalten.

In der Zwischenzeit dürfte die Grossbank weiterhin für eine Abmilderung der künftigen Regulierung werben: Sie werde sich "weiterhin aktiv an der Debatte über die künftigen regulatorischen Anforderungen in der Schweiz beteiligen", bekräftigt sie am Mittwoch in ihrem Quartalsbericht.

So reagiert die UBS-Aktie

Die Aktien der UBS sind am Mittwoch sehr volatil in den Handel gestartet. Mittlerweile haben sie sich etwas stabilisiert auf höherem Niveau. Die Grossbank hat mit ihren vorbörslich vorgelegten Quartalsergebnis die Schätzungen von Analysten übertroffen und weitere Fortschritte bei der Integration der Credit Suisse vermeldet.

Die UBS-Papiere notieren zeitweise 1,94 Prozent höher bei 31,09 Franken, dies nach einem wilden Auf und Ab in den ersten Minuten. Eröffnet hatte sie leicht im Plus, fiel dann klar ins Minus (Tagestief 30,03 Fr.), nur um kurz darauf bis auf 31,75 (+3,7%) anzusteigen. Nach der ersten Viertelstunde nahmen die Schwankungen dann aber etwas ab.

Die Aktie bewegt sich auf dem aktuellen Niveau langsam wieder in Richtung des Jahreshochs bei 32,88 Franken von Anfang Februar. Die starke Performance in der jüngsten Zeit (+15% über die vergangenen 4 Wochen) dürfte wohl einige Anleger nach den Zahlen zu Gewinnmitnahmen veranlasst haben, heisst es denn auch im Handel.

Grundsätzlich werden die Zahlen in ersten Kommentaren tendenziell positiv eingeschätzt. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten dank der starken Marktentwicklung die Erwartungen übertroffen, heisst es etwa bei RBC. Die UBS habe solide Quartalsergebnisse 2025 vorgelegt, meint man bei der Bank Vontobel. Im Gegensatz zu RBC wird aber nicht die Marktentwicklung dafür verantwortlich gemacht, sondern es seien die geringer als erwartet ausgefallenen Aufwendungen gewesen, die zum Ergebnis geführt hätten.

Auch Jefferies spricht von einem ziemlich soliden Quartalsergebnis und sieht darin auch einige Treiber für die zweite Jahreshälfte. Octavian betont ebenfalls, dass das Ergebnis unter dem Strich besser gewesen sei als erwartet.

Dass die UBS die Schätzungen von Analysten übertrifft, ist mittlerweile fast schon normal. Letztmals hat sie den AWP-Konsens für den Reingewinn im dritten Quartal 2023 verfehlt. Die Experten der ZKB ziehen nun auch ein positives Fazit nach den Zahlen bzw. zum Zustand der Bank zur Jahresmitte: Die Integration verlaufe nach Plan, die Erträge seien gesteigert worden, die Kosten hätten weiterhin im Schach gehalten werden können und der Verlauf der Vermögen und der Nettoneugelder im Kerngeschäft GWM sei weiterhin positiv.

