DroneShield-Aktie setzt Aufstieg fort: Anleger von Quartalszahlen begeistert

Die Aktie des Drohnenabwehrspezialisten hat am Mittwoch erneut deutliche Kursaufschläge erlebt: Der Anteilsschein gewann an der Börse in Sydney 7,09 Prozent und ging bei 3,17 AUD aus dem Handel.

Damit summiert sich das Kursplus im bisherigen Jahresverlauf auf 314,38 Prozent - allein in den letzten drei Monaten haben Anleger eine Positiv-Performance von 136,6 Prozent in ihren Depots.

DroneShield-Zahlen überzeugen auf ganzer Linie

Der Grund für die neuerlichen Kursausschläge sind überzeugende Quartalszahlen des Unternehmens. Im zweiten Geschäftsquartal schossen die Umsätze um 480 Prozent auf 38,8 Millionen AUD nach oben - damit markierte DroneShield auf Erlöse-Seite einen neuen Rekord.

Kumuliert für das erste Halbjahr zogen die Erlöse auf insgesamt 72,3 Millionen AUD an, was einem Plus von 210 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Bareinnahmen im 2. Quartal 2025 beliefen sich auf 43,9 Millionen AUD, ein Anstieg um 208 Prozent auf den zweitbesten Wert in der Konzerngeschichte.

Die SaaS-Umsatzsparte (Software as a Service) des Unternehmens verzeichnete im zweiten Quartal ein Plus von 161 Prozent auf 1,9 Millionen AUD und soll weiter wachsen. 2026 erwartet man hier einen starken Anstieg, wenn die Produkte der nächsten Generation eingeführt werden, teilte DroneShield im Rahmen der Bilanzvorlage mit.

Profiteur deutlich gestiegener Verteidigungsausgaben

DroneShield profitiere als Vertreter der Rüstungsbranche deutlich von den jüngst gestiegen Verteidigungsausgaben vieler Länder, die auf globaler Ebene kürzlich Rekordhöhen erreicht haben, heisst es in der DroneShield-Präsentation.

Das spiegelt sich auch in der Pipeline des Unternehmens wider: Bis Juli 2025 ist die Vertriebspipeline von DroneShield auf 2,33 Milliarden AUD angewachsen - ein Plus von 112 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2024. Insgesamt umfasst sie 284 Projekte für die Jahre 2025 und 2026. Darunter befinden sich 13 Grossaufträge mit einem Volumen von jeweils über 30 Millionen AUD sowie 52 weitere Aufträge im Wert von jeweils mehr als 5 Millionen AUD. Die Pipeline ist geografisch breit aufgestellt, wobei Europa mit einem Auftragsvolumen von 1 Milliarde AUD aus 56 Projekten den grössten Markt darstellt.



Redaktion finanzen.ch