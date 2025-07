SMI wenig bewegt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch wenig verändert.

So eröffnete der Leitindex SMI 0,07 Prozent leichter bei 11’950,46 Zähler und bewegt sich auch anschliessend nur seitwärts.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI legen zeitweise moderat zu.

Die Vorgaben aus den USA und aus Asien seien zwar verhalten, heisst es am Markt. Und vor der am Abend erwarteten US-Zinsentscheidung dürften sich die Anleger auch eher vorsichtig verhalten.

Doch inzwischen habe sich die Enttäuschung über das Zollabkommen der EU mit den USA wieder etwas gelegt und es herrsche wieder etwas mehr Optimismus, heisst es weiter. Derweil haben sich die USA und China in dem ungelösten Handelsstreit mehr Zeit gegeben. Bezüglich eines Abkommens mit der Schweiz gibt es noch keine Neuigkeiten.

Die meisten Beobachter erwarten aufgrund der jüngsten US-Konjunkturzahlen noch keine Leitzinsänderung der US-Notenbank. Daher richtet sich der Fokus angesichts des Drucks von Präsident Donald Trump auf die Geldpolitik vor allem auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Bis dahin könnten aber noch von wichtigen US-Konjunkturdaten wie der BIP-Schätzung, dem PCE-Preis Index und dem Juli-ADP-Arbeitsmarktbericht Impulse ausgehen. Und hierzulande haben wieder mehrere Unternehmen ihre Ergebnisse vorgelegt. Dabei steht zwei SMI-Unternehmen, die Grossbank UBS sowie der Technologiekonzern Logitech, im Rampenlicht.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

So startete der DAX 0,20 Prozent schwächer bei 24'169,26 Zähler und steht auch im weiteren Verlauf leicht im Minus.

Nach seiner Vortageserholung hält sich der DAX am Mittwoch zunächst oberhalb von 24'000 Zählern. Am Vortag hatten Investoren die Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union mit den USA nur bedingt weggesteckt, denn sie bringt Konjunkturrisiken mit sich. Im Blick bleibt zudem der noch ungelöste Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Nach Handelsschluss steht die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Die Fed wird wohl erneut dem starken politischen Druck widerstehen und die Zinsen nicht senken. Im weiteren Jahresverlauf jedoch rechnen viele Beobachter mit sinkenden Zinsen. Insofern dürften Anleger genau auf die geldpolitischen Signale achten, die die US-Notenbank aussendet, und zur Wochenmitte erst einmal vorsichtig agieren.

In Deutschland setzte sich die Bilanzsaison der Unternehmen mit zahlreichen Geschäftszahlen fort.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer.

Der Dow Jones notierte zu Beginn mit einem marginalen Minus und rutschte dann im Verlauf noch tiefer in die Verlustzone. Letztlich verabschiedete er sich 0,46 Prozent schwächer bei 44'632,99 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen stärker und markierte anschliessend gar ein neues Allzeithoch. Er verblieb zunächst auf grünem Terrain, fiel im weiteren Verlauf jedoch ebenso ins Minus zurück, wo er den Tag 0,38 Prozent niedriger bei 21'098,29 Zählern verliess.

Der marktbreite S&P 500 legte zum Handelsbeginn zu und erklomm bei 6'409,26 Zählern eine neue Bestmarke. Im Anschluss konnte er zunächst weitere Gewinne verbuchen, drehte dann allerdings ins Minus. Er schloss 0,3 Prozent tiefer bei 6'370,86 Indexpunkten.

Bislang sei die Berichtssaison von positiven Überraschungen geprägt, erklärte Aktienmarkt-Strategin Gina Martin Adams von Bloomberg Intelligence gemäss dpa-AFX und ergänzte, dass die Marktprognosen vor der Saison zu niedrig gewesen seien. Dennoch drehte die Stimmung am Dienstag ins Negative. Ein möglicher Grund könnte die Nachricht gewesen sein, dass die USA und China die Verhandlungen über eine Verlängerung der Zollpause vertagt haben. Die bisher geltende Pause gilt noch bis zum 12. August.

ASIEN

Die Börsen in Fernost entwickeln sich am Mittwoch unterschiedlich.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem minimalen Verlust von 0,05 Prozent bei 40'654,70 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gewinnt den Shanghai Composite aktuell (08:44 Uhr) 0,13 Prozent auf 3'614,53 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng daneben 1,32 Prozent auf 25'188,28 Zähler nach.

An den asiatischen Börsen überwiegt am Mittwoch eine vorsichtige Haltung der Anleger im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Es wird zwar erwartet, dass die Fed das Zinsniveau bestätigen wird. Allerdings wird nicht ausgeschlossen, dass Fed-Gouverneur Christopher Waller und die Chefin für Bankenaufsicht Michelle Bowman - beide von US-Präsident Donald Trump ernannt - eine Zinssenkung unterstützten. Damit würde sich eine Spaltung innerhalb der Fed anbahnen.

Nach Einschätzung von MFS Investment Management dürfte die Geldpolitik bei der Sitzung der US-Notenbank aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. "Denn Fed-Chef Jerome Powell wird auf der Pressekonferenz bestimmt zu seiner Amtszeit sowie zum allgegenwärtigen Druck und der Kritik, die aus dem Weissen Haus kommt, befragt werden. Wahrscheinlich wird er sich auch Fragen zur Unabhängigkeit der Fed und zu seiner Aufgabe, diese zu bewahren, stellen müssen", so Chefvolkswirt Erik Weisman.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires