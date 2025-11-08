Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag
Selbstüberschätzung an der Börse: Strategien gegen den Overconfidence Bias
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
NVIDIA-Aktie: Höhenflug geht weiter - Diese Szenarien bestimmen die Zukunft des KI-Marktführers
Yardeni Research bleibt bullish: Langfristiges Ziel von 10'000 US-Dollar für Gold
08.11.2025 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 102.529,82 US-Dollar und damit -0,86 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 103.419,30 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,1 Prozent aufweist und bei 13,82 EUR notiert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,29 Prozent auf 100,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 101,80 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,65 Prozent auf 3.458,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.435,89 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -1,26 Prozent auf 504,29 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 510,72 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,57 Prozent auf 2,328 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,315 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (100,80 US-Dollar) geht es um -18,20 Prozent auf 82,45 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (368,29 US-Dollar) geht es um -1,19 Prozent auf 363,90 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 5,728 US-Dollar am Vortag auf 5,559 US-Dollar nach unten (-2,94 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1444 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1429 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5763 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,5833 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2897 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0012 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0012 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0081 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0073 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com
