08.11.2025 11:03:09

VeChain: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Vor Jahren in VeChain eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

VeChain war am 11.05.2022 0.030448 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 32’843.15 VET-Coins. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0.016866 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 553.92 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44.61 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.11.2025 bei 0.014054 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
