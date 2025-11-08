|Entwicklung unter der Lupe
|
08.11.2025 11:03:09
VeChain: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Vor Jahren in VeChain eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
VeChain war am 11.05.2022 0.030448 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 32’843.15 VET-Coins. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0.016866 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 553.92 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44.61 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.11.2025 bei 0.014054 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0.078697 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|83’509.61730
|2.22%
|Handeln
|Vision
|0.08087
|2.59%
|Handeln
|Ethereum
|2’776.88729
|4.08%
|Handeln
|Ripple
|1.87768
|5.40%
|Handeln
|Solana
|131.26299
|5.10%
|Handeln
|Cardano
|0.46944
|9.78%
|Handeln
|Polkadot
|2.61889
|22.15%
|Handeln
|Chainlink
|12.92257
|9.07%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|12.81%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|13.52%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!