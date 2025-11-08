Wie viel Verlust bei einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Anzeige

Internet Computer wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 46.84 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.135 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.67 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.11.2025 auf 8.278 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -82.33 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.10.2025 erreicht und liegt bei 2.891 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Internet Computer am 06.12.2024 bei 15.31 USD..

Redaktion finanzen.net