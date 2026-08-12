Devisen: Franken etwas schwächer

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Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat sich am Mittwoch etwas abgeschwächt. Sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar notiert er am Abend tiefer als am Nachmittag.

So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am Abend 0,9375 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9360 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,8136 Franken deutlich Boden gut gemacht. Am Mittag stand er noch bei 0,8097 Franken. Das Euro-Dollar-Paar notiert derweil aktuell bei 1,1524 nach höheren 1,1559 am Nachmittag. Der Euro-Kurs fiel im New Yorker Handel bis auf ein Tagestief von 1,1520 Dollar.

US-Konsumentenpreisdaten hatten dem Euro im europäischen Nachmittagsgeschäft noch Auftrieb bis auf 1,1563 Dollar verliehen. Die Inflation in den USA war im Juli wie erwartet etwas gesunken. Die Jahresrate ging von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent zurück. Der Rückgang fiel jedoch im Rahmen der Erwartungen aus. Die Ausschläge am Devisenmarkt hielten sich daher in Grenzen.

awp-robot/ls/