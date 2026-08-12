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12.08.2026 08:45:37
Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Verluste vor US-Inflationsdaten
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit leichten Verlusten erwartet. Dämpfend wirken dabei die Vorgaben aus den USA. An der Wall Street hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgeweitet. Hatten zunächst Signale zu einer möglichen Einigung im Iran-Krieg für Entspannung gesorgt, verhärteten sich die Fronten über Nacht wieder. Entsprechend stiegen die Ölpreise - am Morgen notierte die Sorte Brent kurzzeitig wieder über 90 Dollar.
Zudem dürfte sich niemand vor den US-Inflationsdaten für Juli am Nachmittag aus der Deckung wagen, heisst es am Markt. Sie sind ein wichtiges Puzzleteil für die künftige Zinspolitik in den USA. Es wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate erwartet. Sollte sich dies bewahrheiten, würden die bereits durch einen schwachen Arbeitsmarkt gedämpften Zinserhöhungserwartungen wohl weiter gebremst. "Derzeit sind die Erwartungen für und gegen eine Zinserhöhung im September bei 50:50 - also auch nicht besser als ein Münzwurf", kommentiert ein Börsianer.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI am Mittwoch gegen 08.10 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 14'555 Punkten. Erst am Vortag hatte der SMI bei 14'669,51 Zählern sein neuestes Rekordhoch markiert.
Zweite Reihe dominiert mit Nachrichten
Um die Bluechips bleibt es am Mittwoch zunächst ruhig. Bis auf Amrize (+0,6%) und Alcon (+0,4%) werde alle anderen SMI-Titel leicht tiefer erwartet. Letztere erhielten zahlreiche Kurszielerhöhungen nach den Zahlen.
Der Aufzugbauer Schindler (-0,1%) hat einen prestigeträchtigen Auftrag an Land gezogen. Er wird die 31 Aufzüge im General-Motors-Gebäude in Manhattan modernisieren.
Auch die Titel von Sonova (-0,1%) könnten nach Zahlen des Konkurrenten William Demant in Bewegung kommen. Diese sind nach ersten Kommentaren stark ausgefallen und der Ausblick wurde erhöht. Zudem lanciert der Wettbewerber seine lang erwartete neue Plattform "Oticon Reveal".
In den hinteren Reihen dürfte Clariant (+2,8%) von gleich drei positiven Analystenkommentaren profitieren. Sowohl Goldman Sachs als auch Berenberg und Research Partners haben die Einstufung für die Titel auf "Buy" angehoben.
Derweil lanciert Temenos (+1,7%) ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 100 Millionen Franken.
Darüber hinaus stehen mit SGKB, BLKB und BEKB einige Kantonalbanken mit Halbjahreszahlen im Fokus.
dm/hr
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Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.