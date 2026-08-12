SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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12.08.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 179,24 EUR.
Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 179,24 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'505 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die SAP SE-Aktie bis auf 177,66 EUR ein. Mit einem Wert von 180,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 519'336 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 248,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 28,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.88 Mrd. EUR – ein Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,10 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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