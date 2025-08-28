Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones-Performance 28.08.2025 20:03:48

Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags fester

Der Dow Jones im Performance-Check.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.04 Prozent höher bei 45’584.28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.371 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.324 Prozent leichter bei 45’417.46 Punkten, nach 45’565.23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 45’618.58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45’442.68 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.046 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44’837.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42’098.70 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2024, den Wert von 41’091.42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 7.53 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’757.84 Punkten. 36’611.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2.01 Prozent auf 255.20 USD), Amazon (+ 1.28 Prozent auf 232.06 USD), Cisco (+ 1.28) Prozent auf 69.32 USD), Apple (+ 1.19 Prozent auf 233.23 USD) und American Express (+ 1.01 Prozent auf 325.73 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-1.28 Prozent auf 82.99 USD), Home Depot (-1.28 Prozent auf 347.75 EUR), Procter Gamble (-0.94 Prozent auf 155.48 USD), Verizon (-0.88 Prozent auf 43.88 USD) und NVIDIA (-0.85 Prozent auf 180.06 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38’769’008 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.809 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6.51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com