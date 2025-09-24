Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’988 -1.0%  SPI 16’661 -0.9%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’518 -0.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’453 -0.4%  Gold 3’779 0.4%  Bitcoin 89’177 0.6%  Dollar 0.7926 0.1%  Öl 67.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swisscom-Aktie stabil: Telekomanbieterin will Jobs verlagern
Galderma-Aktie dennoch tiefer: Neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress angekündigt
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
Julius Bär-Aktie in Rot: Bank soll wohl bei Signa-Pleite Bilanz geschönt haben
Nordex-Aktie unverändert: Auftrag für Turbinen-Lieferung nach Spanien
Suche...
200.- Saxo-Deal

Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euronext-Handel im Blick 24.09.2025 09:28:51

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Paris am dritten Tag der Woche.

Worldline
2.61 EUR -2.21%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.30 Prozent tiefer bei 7’848.16 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.355 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.010 Prozent auf 7’871.22 Punkte an der Kurstafel, nach 7’872.02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7’846.94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’872.57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0.005 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’969.69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7’615.99 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, stand der CAC 40 bei 7’604.01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 6.15 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’257.88 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’763.76 Punkte.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 20’753 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 251.514 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.65 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com