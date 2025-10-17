Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.10.2025 17:28:44

Zurich Insurance-Analyse: Underweight-Bewertung für Zurich Insurance-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance-Analyse: Underweight-Bewertung für Zurich Insurance-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain hat eine ausführliche Untersuchung des Zurich Insurance-Papiers durchgeführt.

Zurich Insurance
554.35 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas.

Aktienbewertung im Detail: Die Zurich Insurance-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 17:12 Uhr ging es um 0.8 Prozent auf 554.20 CHF abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 9.78 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 164’400 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 8.3 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.02.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:25 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka

