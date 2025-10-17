Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

17.10.2025 17:28:44
Zurich Insurance-Analyse: Underweight-Bewertung für Zurich Insurance-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain hat eine ausführliche Untersuchung des Zurich Insurance-Papiers durchgeführt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas.
Aktienbewertung im Detail: Die Zurich Insurance-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 17:12 Uhr ging es um 0.8 Prozent auf 554.20 CHF abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 9.78 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 164’400 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 8.3 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.02.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
