Zurich Insurance-Analyse: Underweight-Bewertung für Zurich Insurance-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas.

Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 17:12 Uhr ging es um 0.8 Prozent auf 554.20 CHF abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 9.78 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 164’400 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 8.3 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.02.2026.

