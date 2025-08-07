Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mehr verdient 07.08.2025 09:41:00

Zurich-Aktie höher: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn

Zurich-Aktie höher: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn

Die Zurich-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2025 die Ergebnisse leicht gesteigert.

Zurich Insurance
583.22 CHF 1.51%
Kaufen Verkaufen
Wachstum im Nichtleben- und vor allem im Lebengeschäft sowie gute Anlageergebnisse gaben Auftrieb.

Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 3,07 Milliarden US-Dollar, wie die Zurich am Donnerstag bekannt gab. In der ersten Jahreshälfte 2024 war er bereits um gut ein Fünftel in die Höhe geklettert. Das Betriebsergebnis nahm um 6 Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar zu, was ein Rekord zur Jahresmitte bedeutet.

Damit hat die Zurich die Vorgaben von Analysten beim Gewinn nicht ganz erreicht, beim Betriebsergebnis jedoch übertroffen. Die Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn von 3,16 Milliarden Dollar und einen Betriebsgewinn von 4,14 Milliarden erwartet.

Schaden-Kosten-Satz verbessert

Im Nichtlebengeschäft haben die verheerenden Kalifornien-Brände vom Januar den Abschluss mitgeprägt. Dazu rechnet die Zurich mit Kosten von rund 200 Millionen. Dennoch haben Naturkatastrophen den Schaden-Kosten-Satz mit 1,8 Prozentpunkten weniger stark belastet als im ersten Halbjahr 2024 (2,4 Punkte). Der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich um 1,2 Punkte auf 92,4 Prozent.

Die Zurich habe in der Schaden- und Unfallversicherung erneut profitables Wachstum verzeichnet, das durch eine vorteilhafte Preisentwicklung gestützt worden sei, wird Konzernchef Mario Greco zitiert. Und das Lebengeschäft sei auch dank der guten Nachfrage nach Vorsorgeschutzlösungen gewachsen. Im Nichtleben-Teil legten die Prämieneinnahmen um 7 Prozent zu, im Lebengeschäft gar um 12 Prozent.

An den für 2025 bis 2027 gesetzten Zielen hält die Zurich fest. In dieser Periode soll der Gewinn je Aktie jährlich im Durchschnitt um über 9 Prozent ansteigen und die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis mindestens einen Wert von 23 Prozent erreichen. In der Berichtsperiode lag die Rendite mit 26,3 Prozent nach 25,2 Prozent im Jahr davor bereits klar über dem angestrebten Ziel.

Zurich-Aktie höher

Die Zurich-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,55 Prozent höher bei 581,60 CHF.

Der Versicherungskonzern hat mit den vorgelegten Halbjahreszahlen die Erwartungen der Analysten vor allem auf operativer Ebene übertroffen und setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Mit Blick auf die zuletzt erzielten Kursavancen hält sich das Plus am Berichtstag aber in Grenzen.<

Der weltweit tätige Versicherer hat in der ersten Jahreshälfte vor allem auf operativer Ebene überzeugt und sowohl mit dem Betriebsgewinn als auch mit der Combined Ratio die Vorgaben der Analysten übertroffen. Die Kennziffern beim Reingewinn fielen etwas schlechter aus als erwartet, was mit einer höheren Steuerlast begründet wird.

Die Zurich habe erwartungsgemäss ein gutes Zahlenset vorgelegt, wobei die operative Profitabilität etwas höher als erwartet ausgefallen sei, heisst es bei der ZKB. Alle drei Geschäftsfelder - Nichtleben, Leben, Farmers - hätten gute Gewinnbeiträge geliefert. Nach wie vor stark sei derweil die Kapitalbasis mit einer SST-Quote von 255 Prozent.

Auch die Analysten der Bank Vontobel schreiben von einem guten Halbjahresbericht der Zurich, wobei die Ergebnisse mehr oder weniger den Erwartungen entsprechen. Diese seien allerdings bereits sehr hoch gewesen, womit das Kurspotenzial der Aktie begrenzt sei.

Die Zurich habe ein sehr gutes Zahlenset zum ersten Halbjahr vorgelegt und dabei mit guten Wachstumsraten überzeugt, heisst es bei der UBS. Positiv sei dabei auch die leicht höheren Wachstumserwartungen beim US-Partner Farmers.

mk/rw

Zürich (awp)

