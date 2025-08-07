|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 14:22:44
Zalando-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Zalando-Aktie mit Buy ein
Das Zalando-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Richard Edwards genauer unter die Lupe genommen.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 47 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das grössere Bild zeige, dass die Bruttowaren- und Umsatzprognosen weiter durch die Entwicklung in den Online-Kanälen in Europa gestützt werden. Die Unternehmenskommentare zum dritte Quartal seien beruhigend.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 14:06 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.9 Prozent auf 23.44 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 83.45 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1’261’405 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 büsste die Aktie um 27.6 Prozent ein. Zalando dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
