Pfizer-Aktie fester: Rea Lal übernimmt die Geschäftsleitung in der Schweiz - Deal mit Trump zu Medikamentenpreisen
Rea Lal ist ab Dezember neue Geschäftsleiterin von Pfizer Schweiz.
Lal bringt die Erfahrung von mehr als 16 Jahren innerhalb des Konzerns mit, wie Pfizer am Dienstag in einem Communiqué schrieb. Die 48-Jährige leitet momentan die Abteilung "Access and Value", wo sie für den Marktzugang von Pfizer-Produkten zuständig ist. Die gebürtige Zürcherin hatte zuvor verschiedene Führungspositionen für unterschiedliche Therapiegebiete inne, unter anderem in den Bereichen seltene Krankheiten sowie Atemwegserkrankungen und entzündliche Krankheiten.
Bruckner trat im Februar 2020 die Rolle als Geschäftsführerin bei Pfizer an. Die 56-Jährige setzte sich gemäss dem Unternehmen während ihrer Zeit als Interpharma-Vizepräsidentin für den Pharmastandort Schweiz sowie ein zukunftsfähiges Schweizer Gesundheitssystem ein. Die Wienerin wird ab Dezember eine internationale Rolle übernehmen und dafür ins globale Team des Konzerns wechseln.
Pfizer erzielt Abkommen mit US-Regierung
Pfizer-Vorstandschef Albert Bourla sagte, der Pharmakonzern habe sich in einer Vereinbarung mit der US-Regierung eine dreijährige Schonfrist für die von Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Arzneimittel gesichert. Dafür werde Pfizer einige Medikamente mit einem durchschnittlichen Rabatt von 50 Prozent auf der Direktvertriebswebsite TrumpRx verkaufen. Diese Initiative soll es Amerikanern ermöglichen, Medikamente zu von der Regierung ausgehandelten, ermässigten Preisen bar zu kaufen.
Die Pfizer-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 6,35 Prozent auf 25,37 US-Dollar.
Zürich (awp)
