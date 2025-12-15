Youngtimers-Aktie tiefrot: Youngtimers rechnet zeitnah mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

Nachdem die Aktionärinnen und Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Dezember dem Vorhaben zugestimmt hätten, sei nun davon auszugehen, dass weiteren Bedingungen zur Kapitalerhöhung erfüllt würden, teilte die Gesellschaft am selbigen Tag mit.

Youngtimersplant laut den Angaben die Ausgabe von 173,3 Millionen neuen Inhaberaktien im Gesamtwert von 49,7 Millionen Franken. Die Aktien haben je einen Nominalwert von 0,42 Franken. Die neuen Aktien sollen ab dem morgigen 16. Dezember an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden. Laut früheren Angaben hat sich der strategische Partner von Youngtimers, der Hongkonger Finanzdienstleister DL Holdings, dazu verpflichtet, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Die Aktie fällt an der SIX zeitweise um 17,65 Prozent auf 0,56 Franken.

mk/

Zürich (awp)