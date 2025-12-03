Youngtimers-Aktie: Investmentgesellschaft gibt vor aoGV Details zur Kapitalerhöhung bekannt

Dabei sollen 118,4 Millionen neue Inhaberaktien ausgegeben werden, wie es in einer Mitteilung von Youngtimers vom Mittwochabend heisst.

Vorbehaltlich des Abschlusses der ordentlichen Kapitalerhöhung schlägt der Verwaltungsrat zudem die Einführung einer neuen Kapitalbandbreite von plus/minus 20 Prozent des Aktienkapitals vor. Diese soll die bisherige Kapitalbandbreite ersetzen. Die vorgeschlagene Obergrenze der Bandbreite beträgt rund 96,0 Millionen Franken, die Untergrenze rund 64,0 Millionen Franken.

Die restlichen Traktanden blieben unverändert, hiess es.

Zürich (awp) -