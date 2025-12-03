Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kapitalmassnahme 03.12.2025 20:38:00

Youngtimers-Aktie: Investmentgesellschaft gibt vor aoGV Details zur Kapitalerhöhung bekannt

Auf der am Donnerstag stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung der an der SIX kotierten Investmentgesellschaft Youngtimers wird über einen Vorschlag zur ordentlichen Kapitalerhöhung von 49,7 Millionen Franken abgestimmt.

Dabei sollen 118,4 Millionen neue Inhaberaktien ausgegeben werden, wie es in einer Mitteilung von Youngtimers vom Mittwochabend heisst.

Vorbehaltlich des Abschlusses der ordentlichen Kapitalerhöhung schlägt der Verwaltungsrat zudem die Einführung einer neuen Kapitalbandbreite von plus/minus 20 Prozent des Aktienkapitals vor. Diese soll die bisherige Kapitalbandbreite ersetzen. Die vorgeschlagene Obergrenze der Bandbreite beträgt rund 96,0 Millionen Franken, die Untergrenze rund 64,0 Millionen Franken.

Die restlichen Traktanden blieben unverändert, hiess es.

Zürich (awp) -

Bildquelle: albertczyzewski / Shutterstock.com

