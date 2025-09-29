Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 22:06:36

Youngtimers mit markant höheren Semesterverlust

Youngtimers
0.56 CHF
Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Youngtimers hat im ersten Halbjahr 2025 tiefrote Zahlen geschrieben. Der Verlust belief sich auf 4,5 Millionen US-Dollar, nachdem es im Vorjahreszeitraum 1,6 Millionen gewesen waren.

Der höhere Verlust sei eine Folge der gestiegenen Kosten, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend. Diese seien nicht zuletzt deshalb in Kauf genommen worden, um das Wachstum anzukurbeln. Die Einnahmen stiegen denn auch auf 3,9 Millionen, nachdem es im Vorjahr keine nennenswerten Umsätze gab.

Alles in allem sei das erste Halbjahr eine entscheidende Phase bei der Transformation von Youngtimers in eine globale Asset-Management-Gruppe gewesen, heisst es im Communiqué. In der zweiten Jahreshälfte sei eine Kapitalerhöhung geplant, um die Schuldenlast zu senken und weitere Übernahmen zu tätigen.

rw/

