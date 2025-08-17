Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Youngtimers-Aktie: Übernahme von Richmond Funds Management abgeschlossen

Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat die Übernahme von Richmond Funds Management (RFM) abgeschlossen.

RFM werde per sofort in C Capital Australia umbenannt und weiter in die regionale Vermögensverwaltungsplattform von Youngtimers integriert, teilte die Gesellschaft am Freitagabend in einem Communiqué mit.

RFM habe verwaltete Vermögen (AuM) von über 200 Millionen Dollar. Mit dem Kauf expandiere Youngtimers auf dem Markt in Australien und Singapur. Damit könne man Investitionsmöglichkeiten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum nutzen, schrieb Youngtimers.

Zuvor hatte die Schweizer Beteiligungsgesellschaft im November das Unternehmen C Capital übernommen. Der Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Hongkong ist auf den asiatisch-pazifischen Raum fokussiert. Im Rahmen der Integration habe Youngtimers nun eine Bewilligung der Hongkonger Börsenaufsicht erhalten, hiess es weiter. Damit kann die Übertragung von C Capital Investment Management (CCIM) an C Capital Corp. durchgeführt werden.

Basel (awp)

