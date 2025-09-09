Youngtimers-Aktie: Youngtimers engagiert Forvis Mazars als neue Prüfgesellschaft

An der Generalversammlung im August konnte noch nicht darüber abgestimmt werden.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre freue sich Youngtimers, Forvis Mazars als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bekannt zu geben, teilte die an der SIX kotierte Gesellschaft am Montagabend mit. Da sich das Unternehmen von einem lokalen Schweizer Unternehmen zu einer internationalen Gruppe mit Aktivitäten in Europa, im Grossraum China und Australien entwickelt habe, sei das Prüfungsmandat an eine Firma mit globaler Reichweite übertragen worden.

Eine Generalversammlung zur Wahl des neuen Wirtschaftsprüfers werde zu gegebener Zeit einberufen, hiess es. Die bisherige Prüfungsgesellschaft Berney & Associés SA bleibt den Angaben zufolge noch bis zur Wahl von Forvis Mazars im Amt.

An der GV Anfang August hatte sich Berney Associés Audit nicht zur Wiederwahl als statutarischer Wirtschaftsprüfer und Konzernprüfer zur Verfügung gestellt. Gespräche mit mehreren Kandidaten für diese Aufgabe waren laut Youngtimers damals aber noch immer in Gang, weshalb an der GV nicht über eine neue Prüfgesellschaft abgestimmt werden konnte.

